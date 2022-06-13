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Facebook для iOS тепер доступний українською мовою

Ольга Денисяка

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Застосунок соцмережі Facebook для оперативної системи iOS тепер доступний українською мовою. Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що незабаром буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS.

Міністр зауважив, що якщо робоча мова вашого смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.

Крім того, він поділився новиною для користувачів соцмережі Instagram. Зокрема, невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати відео довжиною в 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

«Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни», – додав міністр.

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