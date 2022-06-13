Через війну Україна втратила 25% посівних площ

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 25% посівних площ, крім того змінилася структура засіяних культур. Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, пише Українська правда.

«Незважаючи на втрату 25% посівних площ, структура посівів сільськогосподарських культур цього року в цілому більш ніж достатня для забезпечення споживання, яке своєю чергою теж скоротилося через масові переміщення та зовнішню міграцію», – підкреслив він.

За словами Висоцького, головною відмінністю цьогорічної посівної, за винятком екстремального характеру її проведення в умовах бойових дій, є зміна пріоритетів у сільгоспвиробників. Зокрема, часткове зменшення виробництва експортноорієнтованих культу. Це може мати наслідком втрату експортного потенціалу.

Наразі ж аграрії змінили структуру посівного клину з точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів, зокрема – блокування чорноморських портів та неможливість вирощування у воєнний час більш ресурсоємних вибагливих культур.

За даними Висоцького, найбільші зміни в структурі посівів відбулися у таких культурах, як кукурудза, соняшник та соя. Наприклад, посіви сої, найбільш невибагливої до міндобрив культури, становили трохи менше попереднього року – близько 1,25 млн га до 1,3 млн га торік. Посіви соняшнику збереглися на рівні 4,7 млн га.

«А от кукурудзи посіяно менше, ніж минулого року – 4,6 млн га у порівнянні з минулорічними 5,5 млн га. Хоч вона і дає більший врожай, проте, на відміну від інших культур, складна в логістиці», – додав Висоцький.

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