Захід рано розслабився, адже війна триває, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков не задоволений втратою інтересу з боку західних політиків та медіа до труднощів української армії та певним відчуттям полегшення, попри запеклі бої в Україні. Як пише УП, про це йдеться в інтерв’ю Резнікова для британського журналу The Economist.

«Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився й ладен змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Ми потребуємо допомоги швидко, бо кожен день зволікань вимірюється кров’ю українців. Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності», – йдеться в повідомленні.

Міністр додав, що коли переглядає перші шпальти європейських та американських видань, його непокоїть певна втрата інтересу до України та її незалежності з боку західних журналістів та експертів.

Він додав, що українське військово-політичне керівництво не погодиться на жоден акт капітуляції чи поступатися своїми територіями за наполяганнями Заходу. На думку Резнікова, страх і паніку, зокрема через кризу в галузі продовольства, Росія намагається посіяти навмисно, аби зламати єдність західних партнерів України та схилити Київ підписати невигідний договір про перемир’я.

Міністр оборони запевняє, що Україна готова відкинути російські окупаційні війська із захоплених територій, як тільки отримає сучасні реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, але нинішніх поставок не достатньо в кількісному стосунку.

Резніков зазначає, що українська армія готова повністю перейти на типи озброєння та спорядження за стандартами НАТО впродовж одного місяця, тому, за його словами, сумніви партнерів щодо спроможності українських військових невиправдані.

Він також розповів, що українська влада вдавала, що не готується до війни, але насправді приховано здійснила приготування до широкомасштабного вторгнення. За його словами, на початку лютого Україна почала військові навчання «Заметіль-2022» по всій території України, перекинувши підрозділи з постійних місць дислокації. Таким чином ракетні удари росіян у перші дні по казармах та аеродромах не нанесли суттєвої шкоди, бо в цей момент з’єднання й підрозділи перебували на інших позиціях. За його словами, чимало повітряних ударів росіян припали на «муляжі».

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