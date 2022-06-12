«Ваш родич – у полоні»: СБУ викрила телефонних шахраїв

На Запоріжжі викрили зловмисників, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону. За це шахраї вимагали окрему плату. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

телефонна розмова з полоненим, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень;

визволення з полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень;

перевезення тіла загиблого – до 10 тисяч гривень.

«Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, – просто зникали зі зв’язку», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про безвісті зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та операторів зв’язку. Її затримали спецпризначенці СБУ.

У ході обшуку у підозрюваної вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, велику кількість мобільних телефонів і сім-карток, банківські картки для отримання платежів та чверть мільйона гривень готівкою.

У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

В СБУ наголосили, що питання звільнення військовополонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади. Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

або на електронну адресу [email protected]

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