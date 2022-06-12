ОСТАННІ НОВИНИ

«Ваш родич – у полоні»: СБУ викрила телефонних шахраїв

Ольга Денисяка

|

На Запоріжжі викрили зловмисників, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону. За це шахраї вимагали окрему плату. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України. 

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї: 

  • телефонна розмова з полоненим, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень; 
  • визволення з полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень; 
  • перевезення тіла загиблого – до 10 тисяч гривень. 

«Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, – просто зникали зі зв’язку», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про безвісті зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини.  

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.  Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та операторів зв’язку.   Її затримали спецпризначенці СБУ. 

У ході обшуку у підозрюваної вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, велику кількість мобільних телефонів і сім-карток, банківські картки для отримання платежів та чверть мільйона гривень готівкою.  

У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми. 

В СБУ наголосили, що питання звільнення військовополонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади. Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:  

  • +38 067 650-83-32 
  • +38 098 087-36-01  
  • або на електронну адресу [email protected] 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів