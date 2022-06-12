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У Львові патрульні розшукали п'яного водія, який вчинив ДТП і втік

Ольга Денисяка

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11 червня у Львові п’яний водій автомобіля Volkswagen Golf в’їхав в авто Peugeot і втік з місця ДТП. Патрульні швидко розшукали втікача, ним виявився 42-річний львів’янин, якого вже не раз ловили на нетверезій їзді. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що близько 16:30 год. отримали виклик від керманича автомобіля Peugeot RCZ. Він повідомив, що невідомий чоловік з ознаками сп’яніння на автомобілі Volkswagen Golf в’їхав у його транспортний засіб і тікає з місця ДТП.

Патрульним вдалось швидко знайти автомобіль втікача поблизу вулиці Довженка.

Поліцейські з’ясували, що 42-річний львів’янин вже неодноразово притягався за керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Цього разу в нього теж були очевидні ознаки нетверезості. Від перевірки він відмовився.

На порушника склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП. Також на нього винесли постанову за відсутність полісу страхування цивільно-правової відповідальності.

У поліції додають, що за добу склали 20 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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