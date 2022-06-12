Посадовця Генштабу відсторонили після стрілянини в Києві, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про розпочате службове розслідування щодо посадовця Генштабу, який застосував зброю в спальному районі Києва. Про це Олексій Резніков повідомив у Facebook.

За словами міністра, 10 травня у спальному районі Києва посадовець Генерального штабу – керівник одного з управлінь – застосував зброю.

«Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка», – йдеться в повідомленні міністра оборони.

Резніков заявив, що вже розпочалось службове розслідування, на цей час військового відсторонили від виконання обов’язків.

Більше жодних деталей міністр не розголосив. Наразі невідомо жодних подробиць інциденту. Про результати розслідування Резніков пообіцяв повідомити одразу після його завершення.

«За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення. Створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків», – заявив міністр.

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