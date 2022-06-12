Окупанти поранили 508 українських дітей

Станом на ранок 12 червня внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 795 дітей: 287 дітей загинуло та понад 508 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 149, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще уточнюються.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині. Зокрема, 3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресіїї в м. Харків отримав поранення 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф вже пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

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