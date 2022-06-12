103-тя бригада відкрила додаткові номери для звернень родин військових

103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України оголосила додаткові телефони для звернення родин військових. Про це йдеться у Facebook бригади.

Зазначається, що за вказаними телефонами рідним та близьким військових нададуть всю інформацію, що стосується перебігу військової служби.

«103-тя окрема бригада Сил ТрО ЗСУ вже більше місяця знаходиться в районі виконання завдань. Ми щиро розуміємо та розділяємо переживання родин військовослужбовців за своїх синів, братів та чоловіків, тож командування бригади відкриває два додаткові номери телефонів, де наші фахівці готові відповісти на усі питання, які стосуються перебігу військової служби», – йдеться в повідомленні.

Телефонувати можна за номерами: 068 746 06 82, 095 530 38 87.

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