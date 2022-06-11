ЗСУ зупинили наступ росіян на двох напрямках, – Генштаб

На 108 добу війни в Україні запеклі бої на Донбасі не вщухають. Наші захисники відбивають наступи та штурми російських окупантів. Ворог несе втрати і розгортає додатковий польовий шпиталь. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 11 червня.

На Волинському та Поліському напрямках у ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь відбувається приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовують практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводять зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює вогневий вплив на позиції ЗСУ. Разом із тим окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів, завдали авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку росіяни проводили систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.

Водночас за підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку російські підрозділи активних дій не вели. У напрямку Лисичанська ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, посилює угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

«Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву», – кажуть у Генштабі.

На Бахмутському напрямку загарбник вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію, завдав удару поблизу Покровського.

В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.

Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тут тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів росіяни відійшли.

При спробі штурму у районі Берестового ворог зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

«З метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога – противник із втратами відійшов», – додають у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник, бажаючи стримати ЗСУ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін ситуації у Генштабі не бачать.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Окупанти розгортають додатковий польовий шпиталь у населеному пункті Шебекіно Белгородської області силами 442-го військового клінічного госпіталю зі Санкт-Петербурга. Він має забезпечувати потреби угруповання російських військ на Слобожанському напрямку.

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