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росіянин нарікає, що його підрозділ не виводять з України, бо «випливе, що вони тут робили»

Наталя Дуляба

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російський військовий нарікає, що командування не хоче виводити його підрозділ з України, бо тоді стане відомо, що «вони тут робили». Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопило й опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант, який перебуває у Харківській області, скаржиться своїй матері, що його разом з іншими вояками хочуть кинути в бій з переважаючими силами Збройних Сил.

«В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30», – каже вояка.

При цьому він нарікає, що його підрозділ, включно з командиром, не збираються виводити з України, бо тоді «випливе, що вони тут робили».

«Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все випливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали», – пояснює росіянин.

Зважаючи на таку «перспективу», загарбник планує втекти і переховуватися у тайзі.

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