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Президент утворив Лисичанську військову адміністрацію

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію. Про це йдеться в указі №406 від 11 червня.

Так, на Луганщині з’явилась нова військова адміністрація. Крім обласної військової, тепер буде ще й Лисичанська міська військова адміністрація.

Всі заходи, пов’язані зі створенням нової адміністрації, поклали на Генштаб ЗСУ та Луганську обласну держадміністрацію.

Також Володимир Зеленський своїм розпорядженням призначив голову новоствореної установи – Шибіка Валерія Сергійовича.

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