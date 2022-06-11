Переселенцям на Львівщині допомогу виплачують у криптовалюті

Переселенцям, які переїхали на Львівщину, вперше в Україні фінансову допомогу виплачуватимуть у криптовалюті. Нарахування по 75 доларів зможуть отримати жінки з дітьми, люди з інвалідністю та похилого віку. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Фінансову допомогу у криптовалюті виплачуватиме провідна біржа Binance та благодійна ініціатива «Паляниця» за посередництва Львівської ОВА. Йдеться про допомогу 75 доларів на місяць.

Її протягом трьох місяців зможуть отримувати такі категорії переселенців: жінки з неповнолітніми дітьми, багатодітні матері, люди з інвалідністю та особи похилого віку.

«Особливістю цієї фінансової допомоги є те, що вона нараховується на криптогаманець. Звідти її потрібно вивести на банківську карту. Розібратись із криптовалютою та механізмом застосування допомагають благодійна ініціатива «Паляниця» та працівники ГУ Нацсоцслужби у Львівській області, які працюють при прихистках», – пояснив Максим Козицький.

Документи для отримання цієї допомоги вже подали 2000 людей, які живуть у прихистках Львова та Дрогобича, а тепер – ще й 1000 переселенців, що мешкають у Сокальській та Червоноградській громадах.

Загалом 1,2 млн доларів допомоги у криптовалюті на Львівщині зможуть отримати 5000 внутрішньо переміщених осіб. Область стала першою в Україні, де реалізовують фінансову підтримку переселенців у такій формі.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення росії Binance Charity Foundation зібрала понад 10 млн доларів для допомоги українцям, а «Паляниця» – понад 2 млн доларів.

Нагадаємо, що криптовалюту в Україні легалізували лише у вересні 2021 року.

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