Олег Сенцов: «Окупанти хочуть вижити і втекти, ми ж мріємо про звільнення всієї нашої землі»

Український режисер та сценарист, колишній політв’язень кремля Олег Сенцов про війну, плани російських окупантів та велику, незламну мрію наших захисників:

«Рашистам не вдалося захопити ані Сєвєродонецьк, ані усю Луганську область, ані оточити Лисичанськ. Ні до 10 червня, як вони прагнули, ні до 210-го їм це теж не вдасться.

Так, окупантам ще вдається захоплювати маленькі шматочки української землі, буквально вигризаючи їх у нас, випалюючи все вогнем та просуваючись вперед зі швидкістю приреченої черепахи. Так, у них досі більше техніки, снарядів, літаків. Так, у них ще залишилась достатня кількість живої сили, яку ще треба перемолоти.

Але судячи з перехоплень розмов звичайних орків, вже ніхто з них не прагне наступати на Київ та штурмувати Львів. Єдина їхня мета – це вижити та звалити якомога швидше на свої мордорські болота.

Ми ж мріємо про звільнення усієї нашої землі: звідси, від Донбасу, через південь – до самого мису Фіолент у Криму. Ми обов’язково будемо там, як би нам не було зараз важко. Тому що ми українці, а це значить – незламні!».

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