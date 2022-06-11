Окупанти готуються до наступу на трьох напрямках, – Генштаб

На 108 добу війни в Україні на Донбасі тривають запеклі бої. російські окупаційні війська активно застосовують артилерію та авіацію, а також готуються до наступу на трьох напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 11 червня.

На Волинському та Поліському напрямках близько семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Водночас продовжили терміни проведення проведення перевірки бойової готовності білоруських збройних сил до 18 червня, а закриття повітряного простору над південною частиною білорусі – до 8 липня.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для того, щоб запобігти перекиданню наших військ на інші напрямки. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування ЗСУ до державного кордону.

На Слов’янському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Мають успіх, намагаються закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку окупанти перегрупують війська та поповнють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, готуючись до наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєверодонецьку.

На Бахмутському напрямку загарбники перегруповуються з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони. Поблизу мостів через Північно-Кримський канал з’явились укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій.

«Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”», – кажуть у Генштабі.

За минулу добу захисники України на Донецькому та Луганському напрямках відбили 14 атак ворога, знищили чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад із боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотники «Орлан-10».

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