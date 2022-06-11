ОСТАННІ НОВИНИ

Георгій Зантарая: «Якщо російських дзюдоїстів допустять до турнірів, я відмовлюсь від усіх своїх титулів»

Наталя Дуляба

|

Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая про те, що спорт не може бути поза політикою, тому допуск росіян до змагань під нейтральним прапором є неприпустимий:

«Щойно побачив на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо, що спортсмени з росії зареєструвались в турнірі в Улан-Баторі і зможуть взяти участь під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації).

Я вже писав, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо якщо мова йде про війну. Саме тому я хочу зробити таке важливе для мене повідомлення: якщо російським спортсменам таки дозволять брати участь в турнірі, я офіційно відмовлюсь від усіх свої титулів та звання чемпіона світу!

Мені дуже прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди наголошує на таких цінностях як мир, єднання та дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Я не буду стояти осторонь, я хочу щоб всі знали, що поки ви реєструєтесь на турнір, в Україні щодня вмирають сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами.

Я хочу запевнити, що Україна не братиме участь в турнірі, якщо представники росії будуть до нього допущені навіть під прапором Федерації.

Для мене надважливо, щоб спорт, яким я займаюсь все життя і його головні представники були на боці України – країни, де я виріс, жив, працюю, країни, яка зараз не може повноцінно функціонувати через війну, яку розпочала росія. Слава Україні!».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів