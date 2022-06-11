Армія рф вбила в Україні вже 287 дітей

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 779 дітей: 287 загинули, 492 малюки дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні загинули 287 дітей (+24 за добу), також побільшало поранених – до 492 (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Таке стрімке збільшення кількості жертв пов’язане з тим, що в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей у Маріуполі внаслідок невибіркових обстрілів військовими рф.

Також правоохоронці задокументували поранення 17-річної дівчини, яке вона отримала ще 9 квітня під час обстрілів окупантів смт. Райгородок Донецької області.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1971 заклад освіти, 194 із них зруйновані повністю.

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