Замість шкільного альбому: випускники сфотографувались на руїнах Чернігова

Фотограф з Івано-Франківська Станіслав Сеник зробив незвичний фотоальбом для чернігівських випускників. Він сфотографував підлітків на фоні зруйнованих будинків, спалених танків і машин. Про це пише Суспільне.

Фотограф не знав нікого у Чернігові, але за допомогою соцмереж і товаришів знайшов три випускні класи, які погодилися на таку незвичну зйомку.

Ідею створення випускного альбому на руїнах міста Станіслав Сеник вважає для себе викликом, адже фотографія для нього – це історія.

«Коли я фотографую випускний альбом, я уявляю, що він буде важливим і через 10 років. Навіть його важливість буде більшою через роки. З часом у цих дітей народяться свої діти. Через деякий час те, що зараз відбувається, забудеться. Люди, які цього не бачили, будуть питати в нас, що відбувалося і як це було. Саме так ми питали про війну у своїх дідусів і батьків. Однак в час наших бабусь і дідусів не було фото і відео. Якби мені бабуся показала альбом, коли, наприклад, був Голодомор, я б по-іншому це сприймав», – розповів фотограф.

«У нас вкрали свято, вкрали дитинство. І ми хотіли показати світу, що життя продовжується, незалежно від умов», – так прокоментувала фотосесію на руїнах випускниця Катерина.

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Фото: Станіслав Сеник