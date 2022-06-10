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В Україні зросла кількість постраждалих від війни дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок п’ятниці, 10 червня, російські військові вбили 263 дітей в Україні, ще 491 зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 192, Київській – 116, Харківській – 132, Чернігівській – 68, Миколаївський – 48, Луганській – 53, Запорізькій – 30, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

7 червня внаслідок обстрілів окупантами села Рота Бахмутського району на Донеччині двоє дітей 14 та 17 років отримали поранення.

8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11 хлопчик.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 971 заклад освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 194 з них зруйновано повністю.

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