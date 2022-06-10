Російське командування продає провізію своїх солдат

Командири російської армії продають пайки своїх солдат, які через це змушені їсти собак. Про це повідомили в Службі безпеки України.
Так, СБУ оприлюднила перехоплені телефонні розмови російських окупантів, які воюють на території України. У одній з них солдат скаржиться дружині, що командири продають їхні пайки, а їм віддають все найгірше.
«Он, банки привезли консервовані. Якась закуска, морква, капуста. Ми одразу викинули. Х**ня повна, як для поросят», – розповідає він.
Ще в одній перехопленій розмові військовий просить у матері вгадати, що він їсть. Серед варіантів жінки борсуки, миші та пацюки.
«Собаку! М’яса хочеться ж», – відповідає їй окупант.
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Анастасія Диняк