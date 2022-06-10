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Російське командування продає провізію своїх солдат

Анастасія Диняк

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Командири російської армії продають пайки своїх солдат, які через це змушені їсти собак. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплені телефонні розмови російських окупантів, які воюють на території України. У одній з них солдат скаржиться дружині, що командири продають їхні пайки, а їм віддають все найгірше.

«Он, банки привезли консервовані. Якась закуска, морква, капуста. Ми одразу викинули. Х**ня повна, як для поросят», – розповідає він.

Ще в одній перехопленій розмові військовий просить у матері вгадати, що він їсть. Серед варіантів жінки борсуки, миші та пацюки.

«Собаку! М’яса хочеться ж», – відповідає їй окупант.

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