росія денацифікувала Льодовий палац спорту Сєвєродонецька

Російська армія знищила один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Сергія Гайдая, рашисти закидали Льодовий палац снарядами і він згорів вщент.

«Сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька…

Не пробачимо, виродки!», – повідомив Сергій Гайдай.

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