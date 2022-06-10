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Родичі окупантів обурені порядками в армії Росії

Анастасія Диняк

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Родичі російських окупантів радять їм скаржитися на здоров’я та тікати з війни. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового з батьком. Окупант розповідає, що відмовився виконувати бойові накази і його мали відправити до прокурора, однак цього досі не сталося.

Також солдат розповідає, що у них майже немає з чим воювати.

«Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили», – каже він.

Батько радить сину розповісти про ставлення керівництва та про те, що в російських підрозділів немає ні їжі, ні нормальної медицини. Потім чоловік починає радити сину способи повернутися додому.

«Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається», – йдеться в розмові.

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