Під час війни загинули 12 медиків, 47 дістали важкі поранення, – Ляшко

Від початку повномасштабної війни, яку почала росія, в Україні 12 медичних працівників, ще 47 – важкопоранені. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«12 вбитих російськими окупантами і 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи вистачає в Україні лікарів, Віктор Ляшко запевнив, що критичної недостачі немає.

«Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит, хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо: приїжджайте своєю бригадою, ми вам кажемо, в яку лікарню», – пояснив міністр.

Говорячи про еміграцію медиків, глава МОЗ зазначив, що за кордон здебільшого виїжджають жінки з дітьми, втім також запевнив, що критичної ситуації немає.

«Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці», – додав Ляшко.

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