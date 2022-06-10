ОСТАННІ НОВИНИ

Під час війни загинули 12 медиків, 47 дістали важкі поранення, – Ляшко

Наталя Дуляба

|

Від початку повномасштабної війни, яку почала росія, в Україні 12 медичних працівників, ще 47 – важкопоранені. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«12 вбитих російськими окупантами і 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи вистачає в Україні лікарів, Віктор Ляшко запевнив, що критичної недостачі немає.

«Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит, хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо: приїжджайте своєю бригадою, ми вам кажемо, в яку лікарню», – пояснив міністр.

Говорячи про еміграцію медиків, глава МОЗ зазначив, що за кордон здебільшого виїжджають жінки з дітьми, втім також запевнив, що критичної ситуації немає.

«Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці», – додав Ляшко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів