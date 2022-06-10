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Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, називають себе «бомжами»

Наталя Дуляба

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російські військові, які втекли з-під Києва на Донеччину, втратили бойовий дух і, нарікаючи на умови перебування, називають себе «бомжами». Про це свідчить чергова телефонна розмова, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

Командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває у Донецькій області, своїх дружині розповідає, що бойового настрою уже немає ні в кого: «…уже ни у кого не боевое (настроение, – ред). Все уже зае*ало тут всех».

Однією з причин цьому окупант називає те, що він із іншими військовими тривалий час живе в окопах серед лісу без жодних умов.

«… Мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа», – роздратовано каже загарбник і додає, що вже почали набридати комарі і кліщі.

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