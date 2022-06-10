На сході ЗСУ знищили 30 окупантів

Протягом п’ятниці, 10 червня, українські захисники на сході ліквідували 30 вояк ворожої армії. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Так, Збройні Сили на сході України цієї доби знищили 30 російських окупантів, один танк, два міномети, три АТТ.

За даними Угруповання об’єднаних сил, 10 червня українські військові у Луганській і Донецькій областях відбили 14 ворожих атак. Загальні втрати противника становлять:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 склад із боєприпасами;

4 БПЛА «Орлан-10».

Російські окупанти вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Ворожа армія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

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