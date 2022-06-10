На сході ЗСУ знищили 30 окупантів

Протягом п’ятниці, 10 червня, українські захисники на сході ліквідували 30 вояк ворожої армії. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.
Так, Збройні Сили на сході України цієї доби знищили 30 російських окупантів, один танк, два міномети, три АТТ.
За даними Угруповання об’єднаних сил, 10 червня українські військові у Луганській і Донецькій областях відбили 14 ворожих атак. Загальні втрати противника становлять:
- 4 танки;
- 2 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 1 склад із боєприпасами;
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4 БПЛА «Орлан-10».
Російські окупанти вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.
Ворожа армія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
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Наталя Дуляба