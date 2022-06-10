ОСТАННІ НОВИНИ

Львівських десантників на сході навідав Вакарчук

Наталя Дуляба

|

Музикант Святослав Вакарчук навідав львівських десантників, які воюють на сході України. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Із початком повномасштабної війни Святослав Вакарчук їздить Україною, влаштовуючи імпровізовані концерти просто неба, зокрема й для вимушених переселенців, а також навідує українських військових. Цього разу – бійців львівської «вісімдесятки», яка виконує завдання на сході країни.

Таким чином, за словами самого Вакарчука, він хоче підтримати українських захисників, підняти їхній моральний дух та ще більше мотивувати на перемогу.

«Я вирішив своїми піснями, своєю музикою, своїм співом підтримати цей ваш високий бойовий запал, вашу твердість та хоробрість. Хлопці, ваша зброя – автомат, кулемет, гармата. Моя зброя – пісня, гітара. Але разом ми робимо одну справу. Тільки ви тут, на фронті, ризикуєте своїми життям. І за це вам, десантники, велика подяка і шана від всього українського народу», – цитує Святослава Вакарчука пресслужба 80 бригади.

Музикант завітав у військовий шпиталь, де лікуються поранені в боях десантники, заспівав та побажав скоріше видужати та стати в стрій. Потім Святослав Вакарчук побував в різних підрозділах бригади, де подякував десантникам за те, що вони грамотно й потужно наносять російським окупантам численні втрати.

«Особливо емоційно десантники сприйняли пісню “Маріуполь”, присвячену героям “Азову”, та нову пісню музиканта “Еверест”. Завершився концерт піснею “Все буде добре”, яку військовослужбовці 80 бригади співали в унісон разом із автором. Бо все і для України, і для ЗСУ, і для кожного воїна, дійсно має бути добре», – підкреслюють у львівській «вісімдесятці».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: 80 ОДШБ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів