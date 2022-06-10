Львівських десантників на сході навідав Вакарчук

Музикант Святослав Вакарчук навідав львівських десантників, які воюють на сході України. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Із початком повномасштабної війни Святослав Вакарчук їздить Україною, влаштовуючи імпровізовані концерти просто неба, зокрема й для вимушених переселенців, а також навідує українських військових. Цього разу – бійців львівської «вісімдесятки», яка виконує завдання на сході країни.

Таким чином, за словами самого Вакарчука, він хоче підтримати українських захисників, підняти їхній моральний дух та ще більше мотивувати на перемогу.

«Я вирішив своїми піснями, своєю музикою, своїм співом підтримати цей ваш високий бойовий запал, вашу твердість та хоробрість. Хлопці, ваша зброя – автомат, кулемет, гармата. Моя зброя – пісня, гітара. Але разом ми робимо одну справу. Тільки ви тут, на фронті, ризикуєте своїми життям. І за це вам, десантники, велика подяка і шана від всього українського народу», – цитує Святослава Вакарчука пресслужба 80 бригади.

Музикант завітав у військовий шпиталь, де лікуються поранені в боях десантники, заспівав та побажав скоріше видужати та стати в стрій. Потім Святослав Вакарчук побував в різних підрозділах бригади, де подякував десантникам за те, що вони грамотно й потужно наносять російським окупантам численні втрати.

«Особливо емоційно десантники сприйняли пісню “Маріуполь”, присвячену героям “Азову”, та нову пісню музиканта “Еверест”. Завершився концерт піснею “Все буде добре”, яку військовослужбовці 80 бригади співали в унісон разом із автором. Бо все і для України, і для ЗСУ, і для кожного воїна, дійсно має бути добре», – підкреслюють у львівській «вісімдесятці».

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Фото: 80 ОДШБ