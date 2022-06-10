До охорони білорусько-українського кордону долучили спецпідрозділи МВС Білорусі

На Харківщині підрозділ окупантів у повному складі відмовився від подальших бойових дій. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 6 червня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках у Гомельській області до охорони кордону долучили підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку до бойових дій залучено 30 батальйонних тактичних груп окупантів, які намагаються не дати українським військовим просунутися до державного кордону.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та з артилерії обстрілює українські позиції.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються створити умови для наступу.

На Донецькому напрямку ворог завдає ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах та позиціях ЗСУ.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

На Бахмутському напрямку противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Окупанти намагалися штурмувати населені пункти Ниркове та Миколаївка, однак з втратами відійшли.

Окрім того, ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов.

Противник також веде наступ та має успіхи у напрямку Воздвиженка – Роти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник систематично обстрілює позиції українських військових.

Окрім того, за даними Генштабу, на Харківщині мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від подальшої участі у бойових діях через отримані втрати.