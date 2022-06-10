ОСТАННІ НОВИНИ

До охорони білорусько-українського кордону долучили спецпідрозділи МВС Білорусі

Анастасія Диняк

|

На Харківщині підрозділ окупантів у повному складі відмовився від подальших бойових дій. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 6 червня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках у Гомельській області до охорони кордону долучили підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку до бойових дій залучено 30 батальйонних тактичних груп окупантів, які намагаються не дати українським військовим просунутися до державного кордону.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та з артилерії обстрілює українські позиції.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються створити умови для наступу.

На Донецькому напрямку ворог завдає ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах та позиціях ЗСУ.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

На Бахмутському напрямку противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Окупанти намагалися штурмувати населені пункти Ниркове та Миколаївка, однак з втратами відійшли.

Окрім того, ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове.  Отримав відсіч та відійшов.

Противник також веде наступ та має успіхи у напрямку Воздвиженка – Роти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник систематично обстрілює позиції українських військових.

Окрім того, за даними Генштабу, на Харківщині мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від подальшої участі у бойових діях через отримані втрати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів