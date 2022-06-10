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Чехія запускає потяг із Праги до Львова та Києва

Наталя Дуляба

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Чеський перевізник RegioJet 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Про це пише Економічна правда з посиланням на Radio Prague International.

«Таким чином перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, що відбувають з Праги в Пшемишль на південному сході Польщі. У місто, яке знаходиться на кордоні з Україною, і приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії росії проти України», – йдеться у повідомленні.

Пасажири зможуть користуватися цим залізничним сполученням без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва – 639 крон (близько 25 євро).

«RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів та друзів», – йдеться у пресрелізі менеджера закордонних проєктів Терези Птачкової.

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