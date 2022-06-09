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Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Путіна

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти понад 260 громадян РФ, зокрема проти Путіна. Про це повідомили у пресслужбі президента.

Так, санкції запровадили проти понад 260 росіян та 236 підприємств. До санкційного списку потрапили президент Росії Путін та його речник Пєскова.

Окрім того, у «чорному списку» також голова уряду Росії Михайло Мішустін, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава російського МЗС Сергій Лавров та решта посадовців.

Санкції передбачають блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки та інші.

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