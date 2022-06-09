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В Україні прискорилася інфляція

Андрій Котенський

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Інфляція в Україні у травні прискорилася до 18% у річному вимірі з 16,4% місяцем раніше. Про це йдеться у даних Держстату, пише Економічна правда.

Протягом травня ціни зросли на 2,7% порівняно з квітнем, а від початку року – на 13,9%. Базова інфляція у травні становила 1,4% проти квітня і 9,6% – від початку року.

У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%. Найбільше (на 14,3% та 11,5%) подорожчали рис і фрукти. На 5,9–3,2% зросли ціни на рибу, продукти переробки зернових, овочі, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Водночас на 21,2% подешевшали яйця, на 2,5–0,9% – яловичина, цукор та м’ясо птиці. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,9%, зокрема на алкогольні напої – на 6,4%.

Зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося завдяки здешевленню фармацевтичної продукції на 1,8%.

Ціни на транспорт зросли на 10,2% через подорожчання палива та мастил на 22,8%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 6,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 6,7% і телефонного обладнання на 2,7%.

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