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В «ДНР» іноземців, які воювали за Україну, засудили до смертної кари

Анастасія Диняк

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«Верховний суд ДНР» виніс вирок трьом іноземним військовим, які на стороні України брали участь у бойових діях в Маріуполі. Усіх засудили до смертної кари. Про це пише російське видання «РИА».

Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари. Чоловіків звинуватили у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР».

Оскаржити рішення можна протягом місяця, або «попросити про помилування».

«Якщо глава «ДНР» помилує засуджених, смертна кара може бути замінена на довічне або 25 років колонії», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, смертна кара у незаконно утвореній республіці передбачає розстріл.

Як повідомляє Бабель, 28-річний Ейден Аслін – колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Ейдена Асліна бойовики «ДНР» використали в пропагандистському відео після захоплення. Разом із Есліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. 21-річний підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.

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