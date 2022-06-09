У Львові приватні відеокамери доєднають до міської системи відеонагляду

У Львівській громаді дані з приватних відеокамер долучать до міської комплексної системи відеоспостереження. Відповідне рішення «Про функціонування комплексної системи відеоспостереження Львівської міської територіальної громади» затвердили на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

Метою відповідного рішення є підвищення рівня громадської безпеки, що дозволить швидше реагувати на реальні чи потенційні загрози.

Як пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, зараз міська система відеоспостереження об’єднує понад 1 тис. камер, встановлених в основному за кошти міста і органів поліції, та синхронізована з обласною.

«Це дає можливість якісно взаємодіяти з правоохоронними органами та здійснювати превентивну діяльність», – зазначив посадовець.

Окрім розширення системи відеонагляду шляхом доєднання існуючих камер, у Львівській громаді встановлюють і нові. Так, з початку військового вторгнення росії тут облаштувати 197 відеокамер у межах програми «Безпечне місто». За кошти органів поліції у цьому році планують встановити ще 470.

Також місто співфінансуватиме облаштування систем відеонагляду у будинках та на довколишніх територіях за програмою «Безпека житлових кварталів». Вона передбачає, що закупівлю обладнання та його монтаж порівну оплачують місто і мешканці – 50/50.

«У межах цієї програми працюватимемо цільово з ОСББ та управлінськими компаніями, щоб вони визначали і пропонувати ті місця, в яких доцільно встановити відеоспостереження», – уточнив Олег Забарило.

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