У Львові нарешті каналізують вулицю Новознесенську

На вулиці Новознесенській розпочали роботу із прокладання каналізаційного колектора. Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», на сьогодні уже побудовано 1200 погонних метрів нової каналізаційної мережі. Про це Львівському пориалу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До цієї мережі зможуть підключитися понад 100 нових абонентів, які проживають на вул. Новознесенській та мешканці прилеглих вулиць.

«Роботи виконує підрядник «Житлобудінвест» на замовлення «Львівводоканалу». Завершення робіт планують у липні», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

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