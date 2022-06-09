росіяни продовжують шукати шпарини в обороні Сєвєродонецька, – Генштаб

На 106 добу війни в Україні російські окупаційні війська продовжують наступ на Донбасі, тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. А на півдні ворог чекає на посилення технікою. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 9 червня.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ситуація суттєвих змін не зазнала. У межах перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.

На Харківському напрямку агресор, аби підвищити стійкість оборони, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли наших підрозділів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Слов’янському напрямку зусилля окупантів зосереджені на підготовці до наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Здійснили обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька.

Використовуючи результати вогневого ураження, загарбники проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі Краматорська.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни здійснювали вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєверодонецька.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

У попередніх боях на цьому напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1 армійського корпусу для відновлення боєздатності.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій противник не вів. Здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку росіяни застосували артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

«З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК “Точка-У”», – кажуть у Генштабі.

За минулу добу захисники України на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак ворога. Знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

За даними Генштабу, у бойових діях на території України зазнав суттєвих втрат особовий склад 15 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії Центрального військового округу. Йдеться орієнтовно про 800 загиблих та близько 400 поранених. Всього участь в Україні воювали приблизно 1800 військовослужбовців цієї бригади.

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