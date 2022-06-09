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росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, – СБУ

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України з’ясувала, що російська федерація обманом звозить найманців на війну в Україну. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Як повідомили в СБУ, «нова партія» військовополонених з рф, яких схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні. Усі троє були завербовані через приватну військову компанію «Євро Поліс» (м. Краснодар рф) за трудовими контрактами.

«И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)» – розповідає окупант.

Інший розказав, що по приїзду на Луганщину їм сказали: «назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же».


 

В СБУ зазначають, що фактично вони стали «гарматним м’ясом» у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду.

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