росія «демілітаризувала» в Україні майже 1400 танків і 31 700 своїх військових

На війні проти України російська федерація вже втратила 562 безпілотники, майже 1400 танків, 3438 бойових броньованих машин і 31 700 військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 9 червня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 31 700 осіб ліквідовано (+200);

танків ‒ 1398 одиниць (+5);

бойових броньованих машин ‒ 3438 одиниць (+9);

артилерійських систем – 711 одиниць (+8);

РСЗВ – 213 одиниць (+0);

засоби ППО – 96 одиниць (+0);

літаків – 212 одиниць (+0);

гелікоптерів – 178 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 одиниці (+3);

крилаті ракети – 125 одиниць (+0);

кораблі /катери – 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 одиниця (+15);

спеціальна техніка – 53 одиниці (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Бахмутському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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