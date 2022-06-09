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росія «демілітаризувала» в Україні майже 1400 танків і 31 700 своїх військових

Наталя Дуляба

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На війні проти України російська федерація вже втратила 562 безпілотники, майже 1400 танків, 3438 бойових броньованих машин і 31 700 військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 9 червня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 31 700 осіб ліквідовано (+200);
  • танків ‒ 1398 одиниць (+5);
  • бойових броньованих машин ‒ 3438 одиниць (+9);
  • артилерійських систем – 711 одиниць (+8);
  • РСЗВ – 213 одиниць (+0);
  • засоби ППО – 96 одиниць (+0);
  • літаків – 212 одиниць (+0);
  • гелікоптерів – 178 одиниць (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 одиниці (+3);
  • крилаті ракети – 125 одиниць (+0);
  • кораблі /катери – 13 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 одиниця (+15);
  • спеціальна техніка – 53 одиниці (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Бахмутському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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