Рішення рашистів стратити іноземців є незаконним і нікчемним

В Україні вважають нікчемним рішення окупантів про смертну кару для трьох іноземців, котрі захищали Україну в складі ЗСУ. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі Українській правді.

«Так званий «судовий процес» над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України», – повідомив Олег Ніколенко.

Спікер українського відомства наголосив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями ЗСУ.

За його словами, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон, користуються правами військовополонених, а ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно з ними поводитися.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що рішення російських окупантів щодо смертної кари для двох громадян Британії є фіктивним та не має законності.

«Я категорично засуджую вирок Ейдену Ейсліну та Шону Піннеру, яких тримають російські маріонетки на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності», – повідомила Трасс.

Трасс додала, що продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримувати родини полонених британців.

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