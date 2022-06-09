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Польща дозволить школярам з України скласти в себе випускні іспити

Андрій Котенський

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Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек оголосив, що учні з України зможуть скласти випускні шкільні іспити на польській території. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

За словами Чарнека, домовленості про складання українськими школярами випускних іспитів у Польщі він досяг після перемовин із міністром освіти й науки України Сергієм Шкарлетом.

«Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота», – додав глава МОН Польщі.

Він уточнив, що попередньо планується організація іспитів у шести польських університетах.

Як нагадує «Польське радіо», у травні близько сорока учнів з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, погодились скласти польські іспити.

Як повідомлялося, нижня палата польського парламенту – Сейм – у середу підтримала поправки до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на українській території.

Тепер зміни до закону має обговорити і затвердити Сенат.

За оцінками польської влади, у Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєструвалися 3,9 мільйона українських біженців. З Польщі в Україну за цей час виїхали майже два мільйони людей, більшість із них українці.

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