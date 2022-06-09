Окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

Ввечері 8 червня російські окупанти обстріляли Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу стались пожежі, в результаті яких загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 год. пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані.

За попередніми даними, двоє осіб загинуло, ще четверо людей зазнали травм. Остаточна інформація з’ясовується.

Загалом за добу рятувальники 16 разів виїжджали гасити пожежі, що були спричинені обстрілами. Такі займання виникли у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8, Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Також піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 137 ворожих боєприпасів.

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