ОСТАННІ НОВИНИ

На Херсонщині ЗСУ вдарили по складах і опорному пункті росіян

Наталя Дуляба

|

Українська авіація завдала ударів по польових складах боєприпасів окупантів, а також по їхньому опорному пункті. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

По одному з опорних пунктів військ рф на Херсонщині українська авіація 8 червня завдала два удари. Також активно працювали наші ракетно-артилерійські підрозділи.Втрати ворога – 30 військових, дві одиниці броньованої та чотири – автомобільної техніки.

Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області ЗСУ знищили три польові склади боєприпасів росіян.

Загалом на півдні України ситуація є динамічна й напружена. Окупанти продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах оборони.

«Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з позицій. Але не маючи успіху, противник ретирується [відступає], полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку», – кажуть у командуванні «Південь».

У Чорному морі флот окупантів тримається на безпечній відстані від українського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання при застосуванні проти нього протикорабельних ракет та авіації.

У готовності до нанесення ракетних ударів перебувають три надводні та одне підводне судно. Напоготові у росіян – 28 ракет «Калібр».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів