На Херсонщині ЗСУ вдарили по складах і опорному пункті росіян

Українська авіація завдала ударів по польових складах боєприпасів окупантів, а також по їхньому опорному пункті. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

По одному з опорних пунктів військ рф на Херсонщині українська авіація 8 червня завдала два удари. Також активно працювали наші ракетно-артилерійські підрозділи.Втрати ворога – 30 військових, дві одиниці броньованої та чотири – автомобільної техніки.

Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області ЗСУ знищили три польові склади боєприпасів росіян.

Загалом на півдні України ситуація є динамічна й напружена. Окупанти продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах оборони.

«Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з позицій. Але не маючи успіху, противник ретирується [відступає], полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку», – кажуть у командуванні «Південь».

У Чорному морі флот окупантів тримається на безпечній відстані від українського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання при застосуванні проти нього протикорабельних ракет та авіації.

У готовності до нанесення ракетних ударів перебувають три надводні та одне підводне судно. Напоготові у росіян – 28 ракет «Калібр».

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