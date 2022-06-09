На Черкащині колишній військовий крав та продавав амуніцію

Служба безпеки України затримала чоловіка, який продавав військове спорядження, яке виготовлялося виключно для потреб ЗСУ. Про це в СБУ.

Так, мешканець Умані, колишній військовий, незаконно налагодив зв’язки з виробництвом, яке вготовляло амуніцію виключно для потреб ЗСУ. Чоловік отримав партію форми та захисного спорядження на понад 2 мільйони гривень. Затриманий продавав амуніцію волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям та через Інтернет.

Правоохоронці під час обшуків вилучили понад 500 комплектів військової форми, берці та інше взуття, бафи, балаклави, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, плитоноски та інше. Усе вилучене СБУ передасть армії.