Мобілізованих із «ДНР» силою і тортурами змушують підписувати контракти

Чоловіків, яких російські окупанти мобілізували із так званої «ДНР», примушують підписувати контракти зі збройними силами рф і при цьому застосовують силу та навіть тортури. Про це йдеться у телефонній розмові подружжя із рейкової республіки, яку перехопила й опублікувала воєнна розвідка України.

Подружжя обговорює, як саме «мобілізованих» з окупованих територій Донецької області «агітують» підписувати контракти з російськими збройними силами. Жінка розповідає про відвертий примус та навіть тортури:

«Приїхали агітатори. Один підписав одразу. Інших, які не погодились, примусили скласти зброю і вивезли в невідомому напрямку. Телефони не відповідають. Їх посадили на яму. Яма – це підвал. Сім «козлів» підписали потім. В обід підписали, передумали. По 230 тисяч обіцяли. І їх в той же день – на бойові (відправили на передову). Зі сімох – чотири 300-ті, один 200-й».

Після цього жінка переповідає розповідь своєї знайомої про практику попередніх років.

«Коли її чоловік був на контракті в 15-16 роках і коли пацани відмовлялись, складали зброю, вони своїх розстрілювали самі. Зараз почались переслідування. Видали закон, зараз баб, які починають обурюватись, до 20 років засуджують», – нарікає вона.

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