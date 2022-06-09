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Львівські десантники розгромили групу окупантів під час спроби наступу

Наталя Дуляба

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На сході України львівські десантники розбили групу російських окупантів під час того, як ті намагались піти у наступ. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

В районі одного з містечок на сході російські окупанти спробували танками зайти у фланг нашим підрозділам та розвинути наступ. Проте цей план ворога вдалося зірвати завдяки чіткій, злагодженій взаємодії розвідки і артилерії «вісімдесятки».

Вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала координати артилеристам, які оперативно їх розгромили. Окупанти позбулися гусеничного всюдиходу МТЛБ і двох танків. Решта екіпажу у паніці відступила, відмовившись розвивати наступ.

Того ж дня артилеристи ліквідували засідку росіян, які ховались у будинку. Результат успішної роботи львівських десантників – 15 знищених солдатів ворожої армії.

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