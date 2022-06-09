Латвія продовжила підтримку українських біженців до кінця року

Латвійський Кабмін на позачерговому засіданні ввечері 8 червня погодив продовження підтримки громадян України, які прибули до Латвії, до кінця 2022 року. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi з посиланням на Єдиний портал розробки та погодження проектів правових актів.

На порядку денному засідання уряду було два нормативні акти – поправки до закону «Про підтримку громадянських мешканців України» та нові правила Кабінету міністрів щодо забезпечення первинної підтримки мешканців України.

У результаті передбачено, що така первинна підтримка як розміщення українських біженців та компенсація за проживання надаватиметься на строк до 120 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року. Крім того, законопроєкт передбачає можливість для українських біженців, які не зможуть знайти собі житло, отримувати підтримку у розміщенні також після 120-денного періоду, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року. Харчування громадянам України, які звернулися за ним з 25 травня, надаватимуться на строк до 30 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року.

Нові правила Кабінету міністрів, ухвалені урядом у середу увечері, регулюватимуть уже конкретний порядок надання первинної допомоги цивільному населенню України. В інструкції до правил говориться, що у випадку, якщо самоврядування розмістить біженця, уклавши орендний договір з приватною особою, то самоврядуванню будуть відшкодовані всі платежі, пов’язані з використанням житлового приміщення, але не більш як 300 євро на місяць на одну квартиру.

При розміщенні українських біженців у житлових приміщеннях, що перебувають у муніципальній власності, експлуатації чи користуванні самоврядування, а також в інших місцях розміщення, включаючи туристичні, компенсація становитиме не більше 100 євро на одну особу на місяць. За умови, що у приміщенні проживає не більше трьох осіб. За кожного наступного (четвертого, п’ятого тощо) постояльця платитимуть ще 50 євро.

Також нові правила обумовлюють отримання допомоги та підтримки українськими біженцями, які мають проблеми з пересуванням.

У результаті передбачається, що на вжиті заходи підтримки потрібно 7,87 млн ​​євро з державного бюджету Латвії 2022 року та 964 900 євро 2023-го. Велика частка коштів, близько 5,76 млн євро, з цієї суми призначена для забезпечення біженців житлом.

За інформацією МВС Латвії, з початку повномасштабної російської війни в Україні зареєстровано близько 32 000 біженців, майже 26 000 біженців отримали дозвіл на проживання з правом на працевлаштування.

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