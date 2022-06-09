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Київ та Мінськ більше не міста-побратими

Анастасія Диняк

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Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, у четвер, 9 червня, Мінськ позбавили звання міста-побратима для Києва, яке він отримав у 1997 році.

«Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави», – зауважив Кличко.

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