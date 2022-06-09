ЄС виділив Україні ще 205 млн євро на гуманітарну допомогу

Європейський союз виділив Україні ще 205 млн євро на гуманітарну допомогу. Про це повідомив Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич, який перебуває з візитом у Києві, передає Суспільне.

Гроші підуть на створення тимчасових містечок для людей, які втратили свій дім під час воєнних дій та на гуманітарну допомогу для людей на окупованих територіях.

«Є дві пріоритетні проблеми: підготовка до зими через те що було зруйнована така велика кількість домівок та гуманітарна ситуація на окупованих територіях. Вона продовжує погіршуватись. Ми намагаємось розробити рішення як вона може дійти до тимчасово окупованих регіонів», – сказав Ленарчич.

Єврокомісар наголосив, що це є найбільша операція цивільного захисту яку коли-небудь проводив ЄС.

«У рамках програми цивільного захисту до України надійшло понад 400 тис. тонн надзвичайної допомоги. Її надають 27 країн членів ЄС, а також Норвегія, Туреччина та північна Македонія», – сказав він.

Наразі загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, що ЄС надав Україні перевищує 700 млн євро. З них 13 млн спрямовані на проєкти в сусідній Молдові.

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