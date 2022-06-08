Українські захисники знищили склади рф із «Градами»

Українська артилерія знищила склад боєприпасів ворожих військ, де також були їхні «Гради». Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
Блискуче спрацювала аеророзвідка, яка виявила склади росіян, а українські артилеристи успішно ліквідували їх. На відео видно масштаби знищеного: палаючі ангари і стовпи чорного диму, а також уламки.
Українські військові кажуть, що на цій локації окупанти тримали системи залпового вогню «Град». Тепер їх там уже немає.
Дату і напрямок своєї вдалої роботи у ЗСУ не кажуть.
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Наталя Дуляба