Спецслужби рф почали залякувати українських військових, – Генштаб

Спецслужби російської федерації намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери повідомлення з погрозами. Відповідну заяву опублікував Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

російські спецслужби почали закидувати бійців ЗСУ SMS-повідомленнями, а також писати у месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp і Signal. У самому тексті йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження військовослужбовця, якому надійшло вказане повідомлення, і що якщо він продовжить службу, то по будинку, де мешкає його сім’я, завдадуть точних ракетних ударів.

У цих повідомленнях лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Підсилюють свої погрози російські спецслужби персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та інколи інформацією стосовно чисельності та складу сім’ї українського військового).

«Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально підрозділи Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух», – так коментують ці випадки у Генштабі.

Водночас там наголошують, що подібні погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою, адже зазвичай зазначені персональні дані українських військових є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі тощо).

«Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями: “точним ракетним обстрілом” або “ми тєбя найдьом”. Довіряйте тільки перевіреним джерелам», – підкреслюють у Генштабі.

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