Правоохоронці встановили особи росіян, які знущалися над цивільними на Чернігівщині

Правоохоронці встановили особи 9 окупантів, які довгий час утримували людей, серед яких були й діти, в заручниках та використовували їх як живий щит. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, протягом березня 2022 року російські окупанти в селі Ягідне на Чернігівщині утримували мирних мешканців у підвалі школи. Росіяни насильно тримали у приміщенні понад 300 людей, серед яких 77 дітей. Людей били та погрожували їм зброєю.

«Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших мешканців села за мінусової температури повітря», – йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці змушені були сидіти в підвалі без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах. Унаслідок цього в період з 9 по 28 березня 2022 року померли 10 людей.

«Військовослужбовці ЗС РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості, менше п’яти осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах», – зазначили правоохоронці.