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Найбільше окупантів ЗСУ знищили на Слов’янському напрямку

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 500 військових, 212 літак та 178 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 8 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 31 500 осіб,

танків ‒ 1 393 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 429 од,

артилерійських систем – 703 од,

РСЗВ ‒ 213 од,

засоби ППО ‒ 96 од,

літаків – 212 од,

гелікоптерів – 178 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 406 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 559,

Крилаті ракети – 125;

Спеціальна техніка ‒ 53.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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