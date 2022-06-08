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Канада оголосила новий пакет санкцій проти рф

Ольга Денисяка

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Канада заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на путінський режим. Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Global News.

Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості. Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.

«Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину», – заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Після вторгнення росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із росії, України та Білорусі. Серед них – Аліна Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з гімнастики, яка є «таємною дружиною» путіна.

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